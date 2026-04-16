【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が、『VOCE』6月号（4月22日発売）で新連載「BEAUTY DIARIES」を開始する。 新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、“見る美容液”と称される麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を『VOCE』がとことん追いかけていく。 ■新連載「BEAUTY DIARIES」“見る美容液”として美を追求 記念すべき初回は、本人の希望で「居酒屋ト&#