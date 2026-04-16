いつも遊んでいるオモチャが普段とは違う様子に戸惑ってしまう猫ちゃんの光景が、973万再生を超えて笑顔を届けています。ボタンを押すと、中から猫ちゃんのオモチャが出てくる箱で遊んでいた猫ちゃん。しかし、この日はいつもと様子が違ったようで…？予想外の動きをするオモチャを見つめる猫ちゃんの姿には、「ふたりとも止まった（笑）」「母性本能をくすぐられます」とコメントが寄せられています。 【動画：猫が『箱の中か