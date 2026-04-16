高市早苗首相の政権運営に批判的なデモが活発化している。新聞報道によれば、国会周辺には2月下旬に約4000人、3月中旬は約8000人、同下旬は約2万4000人が集まり、規模は拡大傾向にある。 8日夜には「平和憲法を守るための緊急アクション」が国会前で開かれた。約3万人（主催者発表）が参加し、米・イスラエルによるイランへの軍事攻撃や、改憲に意欲を示す高市政権に抗議した。オンラインでも約7万人（同）が視聴したとされる。