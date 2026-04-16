宮城県大和町は１３日、町都市建設課で発注した工事を巡り、２０１９〜２５年度にわたって、計９１件総額３３１６万円の不適切な会計処理が行われていたと発表した。町では、関係する職員の調査を進めており、今月中に処分する方針。発表によると、職員らは現場の状況変化や災害対応などで追加の工事が必要となった際、必要な契約の変更などを行わず、業者への「貸し」として対応。別の工事の際に稼働時間などを水増しして代金