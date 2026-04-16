― ダウは72ドル安と3日ぶりに反落、ＩＴ・ハイテク株への買いは続きNASDAQとS&P500は最高値更新 ― ＮＹダウ 48463.72 ( -72.27 ) Ｓ＆Ｐ500 7022.95 ( +55.57 ) ＮＡＳＤＡＱ 24016.02 ( +376.94 ) 米10年債利回り4.283 ( +0.037 ) ＮＹ(WTI)原油 91.29 ( +0.01 ) ＮＹ金 4823.6 ( -26.5 ) ＶＩＸ指数18.17 ( -0.19 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58570