年収200万の「1ヶ月食費2万円生活」ガソリン価格に続き、JRの運賃や電気代の値上げ、さらに多くの食品価格も上がって、ますます苦しくなる生活費。財布のひもをぎゅうぎゅうに締めてもいっこうに貯められないのは、自分の使い方のせいなのかと、節約に精を出してはいるが……。そんなご時世に刊行された、『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』（おづまりこ著/KADOKAWA）は、ゆる節約家として多くの共感を集めてきた漫画家・おづまりこ