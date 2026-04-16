【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、山下智久が作詞を手掛けた楽曲「優しい世界」を岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記）が劇中で弾き語りする本編映像とメイキングを収めた特別映像が解禁となった。 ■「学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました」（山下智久） 今回解禁されたのは、ミュージシャン・