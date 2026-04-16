KEY TO LIT岩粼大昇が山下智久の作詞楽曲「優しい世界」を熱唱！映画『正直不動産』特別映像解禁

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山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、山下智久が作詞を手掛けた楽曲「優しい世界」を岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記）が劇中で弾き語りする本編映像とメイキングを収めた特別映像が解禁となった。

■「学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました」（山下智久）

今回解禁されたのは、ミュージシャン・山口ヒロト役の岩崎大昇（KEY TO LIT）が劇中で歌い上げる「優しい世界」の本編映像とメイキングを収めた特別映像。福原遥演じる月下咲良の青春の1ページにも刻まれている本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。『正直不動産』らしいまっすぐなメッセージが印象的で、その完成度の高さに製作陣も感服したという。

本楽曲は岩崎演じるヒロトが高校時代に書いた曲という設定のため、山下は「高校生が歌うようなまっすぐな歌を書いてほしいと言われたので、自分も学生時代を思い出しながら、ピュアな気持ちで書かせていただきました」と、制作の裏側を明かしている。

映像内では、同級生・月下の前で路上ライブを行い、「優しい世界」を披露するヒロトの姿が描かれる。本楽曲は学生時代の月下の背中を押した重要な一曲でもあり、ヒロトの弾き語りに目を潤ませながら笑顔で聴き入る月下の姿が印象的だ。

さらに、ギター練習に挑む岩崎のメイキング映像も収録されており、役作りに真摯に向き合う姿がうかがえる。岩崎は撮影を振り返り、「ギターを弾き語るシーンが撮影スケジュールの最初にまとまっていて、その山を乗り越えて、最後に山下くんと会うという…すごく乗り越えた感がありました」とコメント。

また、本作で初共演を果たした山下との思い出については、「最初に会ったときに握手をして、『よろしく！』と声をかけていただきました」と明かし、「先輩である山下くんと共演できたことがうれしかったです」と語っている。さらに、先輩・山下と笑顔で熱いハグを交わすメイキング写真も解禁された。

映像にはその他、風に煽られたヒロトのギターが永瀬のもとへ渡り、なぜか永瀬がギターを弾いている印象的なシーンや、映画で描かれる不動産問題のひとつ「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告されているヒロトのアパートを月下が訪れる場面など、本編の気になるカットも収録。

シーズン2、そしてスペシャルドラマを経て映画化された本作について岩崎は、「夢や葛藤が描かれていて、心に刺さるハートウォーミングな作品でありながら、コメディとしても楽しめる作品」とコメント。なかでも、「ギター、ライブシーン、歌っているシーンは特に見どころ」と語り、「練習時間をかけて臨んだので、すごくいいシーンになったと思います」と手応えを明かした。

スクリーンいっぱいに響きわたるヒロトの歌声とともに、先輩・山下智久から後輩・岩崎大昇へ託された「優しい世界」を、ぜひ劇場で堪能しよう。

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）全国公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記） 吹石一惠 岩崎大昇（KEY TO LIT） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

■関連リンク

映画『正直不動産』作品サイト

https://shojiki-movie.jp/