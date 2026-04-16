浜辺美波×高級SUVに反響多数アウディ公式インスタグラムは、過去に女優の浜辺美波さんとを起用し、最新EV「Q6 e-tron」との洗練された2ショットを公開しました。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の浜辺美波さんですが、女優活動とは異なる一面に多くの反響を呼んでいます。【画像】超カッコいい！ 「浜辺美波」×「高級外車」を画像で見る！Q6 e-tronは、次世代EV専用プラットフォーム「PPE（プレミアム・