「SnowMan」深澤辰哉（33）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、最近のビッグな買い物を明かした。番組テーマは「物価高でカツカツ家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、専門家たちからは目からウロコの生活術が披露された。ひな壇のタレントたちには、投資のメリットについてレクチャーがあった。しかし深澤は「僕はやっちゃダメだと思って」と告白。「やった