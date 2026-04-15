Photo: ヤマダユウス型 ケース無しでこの色、素敵じゃない？Nothingが春の新製品発表会を開催しました。新しいスマホ「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」の2機種が発表されましたが、この記事ではお手頃モデルとなる「Phone (4a)」を見ていきます。 Photo: ヤマダユウス型 発表会場もなんだか賑やかでした。春