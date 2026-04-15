ツインズ―レッドソックス戦米大リーグで客席に向かって中指を突き立てた選手が物議を呼んでいる。14日（日本時間15日）に米ミネソタ州で行われたツインズ―レッドソックス戦。0-6で敗れたレッドソックスの「7番・中堅」で先発したジャレン・デュラン外野手が野蛮な行為の理由を説明。米ファンからは「本当なら妥当な応答だ」などと同情の声が寄せられている。問題の場面が起きたのは5回レッドソックスの攻撃。0-5とビハインド