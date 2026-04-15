ツインズ―レッドソックス戦

米大リーグで客席に向かって中指を突き立てた選手が物議を呼んでいる。14日（日本時間15日）に米ミネソタ州で行われたツインズ―レッドソックス戦。0-6で敗れたレッドソックスの「7番・中堅」で先発したジャレン・デュラン外野手が野蛮な行為の理由を説明。米ファンからは「本当なら妥当な応答だ」などと同情の声が寄せられている。

問題の場面が起きたのは5回レッドソックスの攻撃。0-5とビハインドの状況で先頭のデュランは二ゴロに倒れたが、ベンチに駆け足で戻る際に突然客席に向かって中指を突き立てた。米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xもこの動画を投稿。「ジャレン・デュランがゴロでアウトになった後、客席の誰かに中指を突き立てたようだ」とつづった。

ボストンの地元メディア「マスライブ.com」のクリストファー・スミス記者は「ジャレン・デュランは自殺しろとファンに言われたから中指を突き立てたと話した」と自身のXで本人の言い分を紹介。別の投稿では「誰かが僕に自殺しろと言ったんだ。もうそれには慣れている。（そういうことが）あるんだよ。もし誰かが何か言って来たら、僕は中指を立てる。でも仕方ない。あんな風に反応するべきじゃなかった」という反省コメントも共有している。

デュランは2025年に公開されたネットフリックスのドキュメンタリー番組「ザ・クラブハウス」の中で、過去にうつ病に苦しみ、自殺未遂に追い込まれたことを告白している。デュランに浴びせられた暴言に対し、X上では「完全に妥当だ。ファンは出禁になるべき」「『慣れている』という言葉に心が痛む」「デュランを責められないよ」「本当なら妥当な応答だ」と同情の声が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）