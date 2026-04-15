人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、4月14日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月21日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」コーナーに登場した。 【写真】ボディと表情のギャップがたまりません 今月11日に24歳の誕生日を迎えたばかり。表紙では自慢のマシュマロボディを披露。ほかにもランジェリー姿でスカジャンをはおり、ちょっとヤンチャな彼女に扮したかと思えば、あどけない表情を浮か