麻倉瑞季「週刊SPA! 」(扶桑社)4月21日号より＝撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

写真拡大

　人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、4月14日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月21日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」コーナーに登場した。

【写真】ボディと表情のギャップがたまりません

　今月11日に24歳の誕生日を迎えたばかり。表紙では自慢のマシュマロボディを披露。ほかにもランジェリー姿でスカジャンをはおり、ちょっとヤンチャな彼女に扮したかと思えば、あどけない表情を浮かべ、めくり上がったTシャツからはたわわな果実をのぞかせている。愛らしいルックスと肉感のギャップがたまらない。

　発売日に自身のXでは「本日発売の #週刊SPA! さんで初表紙飾らせていただいてます！  初のピン表紙だーーー！　みんな絶対ゲットしてね！」と呼びかけていた。インスタグラムには表紙でも着用しているベージュの衣装での前かがみショットを掲載。「初の単独表紙！絶対ゲットしてね！」と重ねてアピールした。

　麻倉は2002年、長崎県生まれ。22年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。25年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入した。ドラマ「恥じらい探偵」(FOD SHORT)に出演中。

　ほかにもMカップの圧巻ボディ・星宮すみれ、くびれ女王・林ゆめが登場している。

（よろず～ニュース編集部）