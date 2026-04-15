人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、4月14日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月21日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」コーナーに登場した。



【写真】ボディと表情のギャップがたまりません

今月11日に24歳の誕生日を迎えたばかり。表紙では自慢のマシュマロボディを披露。ほかにもランジェリー姿でスカジャンをはおり、ちょっとヤンチャな彼女に扮したかと思えば、あどけない表情を浮かべ、めくり上がったTシャツからはたわわな果実をのぞかせている。愛らしいルックスと肉感のギャップがたまらない。



発売日に自身のXでは「本日発売の #週刊SPA! さんで初表紙飾らせていただいてます！ 初のピン表紙だーーー！ みんな絶対ゲットしてね！」と呼びかけていた。インスタグラムには表紙でも着用しているベージュの衣装での前かがみショットを掲載。「初の単独表紙！絶対ゲットしてね！」と重ねてアピールした。



麻倉は2002年、長崎県生まれ。22年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。25年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入した。ドラマ「恥じらい探偵」(FOD SHORT)に出演中。



ほかにもMカップの圧巻ボディ・星宮すみれ、くびれ女王・林ゆめが登場している。



（よろず～ニュース編集部）