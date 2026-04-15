4月15日、大井競馬場で行われた11R・東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に8番人気のティントレット（牡5・大井・荒山勝徳）、3着に6番人気のヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:10.7（良）。1番人気で岩田望来騎乗、ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）は、4着敗退。【レース動画】