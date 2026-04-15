Photo: 山科拓郎 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日使うビジネスバッグ。「まあ、バッグってこういうものか」と、小さな不満を見て見ぬ振りしていませんか？今回ご紹介する「MYSCIE 次世代タフトート」は、なんと一級建築士が監修したという異色のビジネストート。「なぜ、建築士がバッグを？」と最初は少し首を傾けたのですが、実際に使ってみたら、日常の「なん