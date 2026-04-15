Photo: 山科拓郎

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

毎日使うビジネスバッグ。「まあ、バッグってこういうものか」と、小さな不満を見て見ぬ振りしていませんか？

今回ご紹介する「MYSCIE 次世代タフトート」は、なんと一級建築士が監修したという異色のビジネストート。「なぜ、建築士がバッグを？」と最初は少し首を傾けたのですが、実際に使ってみたら、日常の「なんとなく不便」をひとつひとつ丁寧に潰してくれた、頼れるアイテムでした。

デスク脇で倒れにくいって、ストレスフリー！

デスクやカフェの床にバッグを置くたびに、クタッと横に倒れる。中身を取り出そうとするたびに崩れる……。あの地味なイライラ、皆さんもきっと経験ありますよね。

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この「MYSCIE 次世代タフトート」は、底鋲の配置と芯材のバランスを徹底的に調整することで、置いたときにシャキッと自立する設計になっています。

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試しに床に置いてみると、荷物が多くても少なくてもちゃんと立つ！ これが思った以上に気持ちいいんです。「あ、倒れるかも」と気にしながらコーヒーを飲むプチストレスから大きく解放されます。

建築の知見が活きた、壊れにくいタフなハンドル

重いノートPCや書類を毎日入れていると、じわじわ気になってくるのがハンドルの耐久性です。

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「MYSCIE 次世代タフトート」は三層ステッチとリベット補強を組み合わせ、JIS規格の強度試験で約58kgf（小柄な大人が1人ぶら下がってもちぎれない強度！）の負荷に耐えることを確認済み。

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「壊れにくくするには、力を一点に集中させない」という考え方は、まさに建築の構造設計の発想そのものですよね。

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ハンドル幅も約28mmと広めに設計されていて、荷物をたっぷり入れても手や肩への食い込みが少ないのが本当に助かります。毎日使うものだからこそ、こういう地道な設計の積み重ねが効いてくるんですよね。

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雨の日もガンガン使える！ 上品なのに撥水性もバッチリ

素材は本革ではなく、シンセティックレザー（合成皮革）。でも実物を見ると安っぽさはありません。

マットな質感と自然なシボ感が組み合わさって、光の当たり方で表情が変わる上品な仕上がり。スーツにも私服にも合わせやすく、ブラックとダークグレーの2色展開もちょうどいい塩梅です。

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しかも、「MYSCIE 次世代タフトート」の撥水性能はJIS規格最高評価の4級。耐水圧も2,000mm以上をクリアしているので、急な雨でもサッと水を弾いてくれます。「雨の日にバッグをかばいながら走る」という通勤のストレスがひとつ減るのも、見逃せないポイントです。

16インチPCが入るのに、たったの約620gという軽さ

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メイン収納は、ファスナー式とマグネット式の開口を使い分けられる二層構造。

ファスナーポケットも含めると合計6つの小物ポケットがあり、鍵やイヤホンが迷子にならず「定位置」にすっきり収まります。朝の忙しい時間にバッグの底を探り回さなくていいのは最高です。

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16インチのノートPCが入るサイズ感なので、MacBook Neoはすっぽり収納できました。ほか、A4書類や水筒、財布をまとめて入れてもまだまだ余裕がありそう。

本体の重量はなんと約620g。見た目のしっかり感からすると、持ち上げたときの軽さにちょっと拍子抜けするくらいです。

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「丈夫さと見た目、どちらかを諦めるしかなかった」という長年のモヤモヤに、建築の設計思想で正面から向き合った「MYSCIE 次世代タフトート」。

毎日持ち歩くものだからこそ、妥協したくない。ビジネスバッグの"空白地帯"を埋めてくれるこの快適さ、ぜひ皆さんも体験してみてください。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたりオーサムアートボーイ合同会社より製品の貸し出しを受けております。