◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー楽天(15日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手が牽制アウトとなりました。ソフトバンクは5回、楽天に1点を勝ち越された直後の攻撃で先頭の周東選手がフォアボールで出塁します。しかし、楽天先発の古謝樹投手は続く海野隆司選手を迎えると、初球の前に1塁ランナーへ牽制球を投じます。周東選手はこれに対応できず、1塁でタッチアウトとなってしまいました。4度の盗塁王を誇る俊