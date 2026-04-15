ダークアーマー！日産のメキシコ法人は2026年3月12日、コンパクトSUV「マグナイト」の特別仕様車「マグナイト ダークアーマー」を現地で発売しました。マグナイトは2020年にインドでデビュー。当初はインド国内、東南アジア、アフリカ諸国に向けた右ハンドル車が生産されていました。【画像】超カッコいい！ これが“トヨタ「ライズ」サイズ“の日産”新“「ちいさなSUV」です！ 画像で見る！（66枚）2025年からは左ハンドル