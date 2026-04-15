ダークアーマー！

日産のメキシコ法人は2026年3月12日、コンパクトSUV「マグナイト」の特別仕様車「マグナイト ダークアーマー」を現地で発売しました。

マグナイトは2020年にインドでデビュー。当初はインド国内、東南アジア、アフリカ諸国に向けた右ハンドル車が生産されていました。

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2025年からは左ハンドル車も生産され、それに伴ってメキシコへの導入が始まりました。メキシコでは導入からおよそ1年間で販売が2万3000台以上となり、着実に存在感を高めています。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1760mm×全高1570mmと、国内で販売されているクルマで言えばトヨタ「ライズ」ほどのサイズ感。ホイールベースは2500mmです。

扱いやすいコンパクトな設計ながら、大型フロントグリル、L字型LEDデイタイムランニングライト、16インチアルミホイール、ロアガードなどで見栄えのするスタイルとなっています

内装カラーはブラックとベージュのツートーンで、視覚的にも上質な印象をもたらしています。8インチのディスプレイオーディオ、ワイヤレススマホ充電、アンビエント照明、後席用エアベントなど、日常的な使い勝手を向上させる機能が充実しています。

パワートレインは、1リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに5速MTまたはCVTを組み合わせており、最高出力は99馬力、最大トルク118Nm（CVT車は112Nm）を発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）です。

ボディカラーは、ビビッドなオレンジやブルーを含む全7色が用意され、さらにルーフ部分をブラックとしたツートーン仕様を含めると全12色となります。グリルやロアガード、ドアハンドルなどにシルバー加飾を施すことで、上質感を高めています。

そんなマグナイトを、全身ブラックで統一したのが今回、特別仕様車として発売されたマグナイト ダークアーマーです。ホイールやモールディング、先述したシルバー加飾を含めてブラック化し、より精悍で存在感のあるスタイルへと仕立てています。

ダークアーマーの価格は5速ＭＴ車が39万8900メキシコペソ（約360万円）、CVT車が41万8900メキシコペソ（約375万円）。ベース車「アドバンス」より1万メキシコペソ（約9万円）高い設定で、限定1000台での販売となります。