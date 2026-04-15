大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングに使われた木材の一部が4月15日、高知市でお披露目されました。大阪・関西万博の象徴となった大屋根リングは、使われた全木材の約4割が高知県産材で、万博閉幕後、柱9本が県に無償で譲渡されました。その一部が4月15日、高知市の大旺新洋おまち多目的広場で披露されました。展示されたのは長さ約8メートル、重さ約900キロのヒノキの集成材で作られた柱3本で、大きさがひときわ存在感