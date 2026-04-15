宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2026年4月24日（金）から5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭」を開催する。※文中価格は全て税込表記【画像】通常サイズと比べるととんでもないことになっていた！なお、24日（金）から26日（日）の3日間は、公式オンライン及びアプリからの注文限定。27日（月）以降に、電話・店頭注文も可能となる。今回のラインナップは、「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「