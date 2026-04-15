参院憲法審査会＝15日午後参院憲法審査会は15日、今国会初の審査会を開いた。自民、立憲民主など与野党7党が、参院選で隣接県を一つの選挙区にする「合区」を解消すべきだと主張した。立民や共産党は、来春の自民党大会までに憲法改正発議へめどを付けたいとの意欲を示した高市早苗首相の姿勢を批判した。徳島・高知選挙区選出の自民の中西祐介氏は、都道府県ごとに議員を選ぶべきだとの考えが有権者に根強いと指摘。「投票率