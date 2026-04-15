7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の武藤潤が、6月10日に自身初となる写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）を発売する。それに先立って、購入特典カット6点が公開された。【別表紙カット】柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う！武藤潤今回は、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁された。販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚