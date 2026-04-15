楽天モバイルは、Nothing製のAndroidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を4月22日に発売する。価格は7万8900円。国内の通信キャリアでは同社のみの取り扱いとなる。予約受付は始まっている。 他社からの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」などを初めて申し込むと、最大1万6000ポイントが還元され、実質6万2900円で購入できる。 Nothing Phone (4a) Proは、航空機グレードのアルミニウムを