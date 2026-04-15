日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表しました。キャプテンの石川真佑選手を始め、和田由紀子選手、秋本美空選手、佐藤淑乃選手が順当に選出。今回37人中14人が初選出となります。この登録メンバーから選抜された選手が、6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」までの間、合宿・大会に参加します。【女子日本代表登録メンバ