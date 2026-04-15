【女子バレー】日本代表37人を発表 ネーションズリーグに向けキャプテンの石川真佑ら選出 初選出は14人
日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表しました。
キャプテンの石川真佑選手を始め、和田由紀子選手、秋本美空選手、佐藤淑乃選手が順当に選出。今回37人中14人が初選出となります。
この登録メンバーから選抜された選手が、6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」までの間、合宿・大会に参加します。
【女子日本代表登録メンバー 】
◆セッター
関菜々巳（UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
栄絵里香（SAGA久光スプリングス）
中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
塩出仁美（大阪マーヴェラス）
花岡千聡（東レアローズ滋賀）
松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）
二宮みずき（ヴィクトリーナ姫路）
小林天音（下北沢成徳高）
◆アウトサイドヒッター
和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
石川真佑（日本バレーボール協会）
佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
鴫原ひなた（クインシーズ刈谷）
川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）
宮部愛芽世（大阪マーヴェラス）
廣田あい（NECレッドロケッツ川崎）
北窓絢音（SAGA久光スプリングス）
大森咲愛（筑波大）
秋本美空（ドレスナーSC／ドイツ）
佐藤彩夏（東京女子体育大）
志摩美古都（大阪マーヴェラス）
忠願寺莉桜（東九州龍谷高）
大雲舞子（八王子実践高）
◆ミドルブロッカー
荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
島村春世（日本バレーボール協会）
山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
山口真季（KUROBEアクアフェアリーズ富山）
宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
本田凜（東レアローズ滋賀）
井上未唯奈（SAGA久光スプリングス）
馬場柚希（筑波大）
甲萌香（NECレッドロケッツ川崎）
山下裕子（共栄学園高）
小島満菜美（LOVBソルトレークバレーボール／アメリカ）
岩澤実育（埼玉上尾メディックス）
福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）
西崎愛菜（大阪マーヴェラス）
西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）