日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表しました。

キャプテンの石川真佑選手を始め、和田由紀子選手、秋本美空選手、佐藤淑乃選手が順当に選出。今回37人中14人が初選出となります。

この登録メンバーから選抜された選手が、6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」までの間、合宿・大会に参加します。

【女子日本代表登録メンバー 】

◆セッター

関菜々巳（UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

栄絵里香（SAGA久光スプリングス）

中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）

塩出仁美（大阪マーヴェラス）

花岡千聡（東レアローズ滋賀）

松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）

二宮みずき（ヴィクトリーナ姫路）

小林天音（下北沢成徳高）

◆アウトサイドヒッター

和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）

石川真佑（日本バレーボール協会）

佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

鴫原ひなた（クインシーズ刈谷）

川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）

宮部愛芽世（大阪マーヴェラス）

廣田あい（NECレッドロケッツ川崎）

北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

大森咲愛（筑波大）

秋本美空（ドレスナーSC／ドイツ）

佐藤彩夏（東京女子体育大）

志摩美古都（大阪マーヴェラス）

忠願寺莉桜（東九州龍谷高）

大雲舞子（八王子実践高）

◆ミドルブロッカー

荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

島村春世（日本バレーボール協会）

山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

山口真季（KUROBEアクアフェアリーズ富山）

宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）

本田凜（東レアローズ滋賀）

井上未唯奈（SAGA久光スプリングス）

馬場柚希（筑波大）

甲萌香（NECレッドロケッツ川崎）

山下裕子（共栄学園高）

◆リベロ小島満菜美（LOVBソルトレークバレーボール／アメリカ）岩澤実育（埼玉上尾メディックス）福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）西崎愛菜（大阪マーヴェラス）西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）