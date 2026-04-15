記事ポイントTCLの「A400 Pro NXTVISION TV」は、テレビをアートのように飾れる新しい使い方を提案します。GREEN FUNDINGでは先行支援を受け付けており、展示店舗では実機のデザインや映像表現を確認できます。4K Mini LEDや低反射パネル、ONKYO監修サウンドが、映像鑑賞からゲームまで幅広い楽しみ方を支えます。 TCL Japanは、テレビを暮らしに溶け込むアートのように楽しむ「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズの市場検証プ