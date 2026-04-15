累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による人気漫画『40までにしたい10のこと』の音声ドラマCD“第2弾”が9月25日に発売される。【動画】『40までにしたい10のこと2』ドラマCDのPVも公開同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。キャストは前作に引き続き、“部下思いのシゴデキ