WOWOWでは、韓国のロックバンド・CNBLUEを4ヶ月連続で特集する。5月に行なわれる日本ツアーなどが放送・配信される。CNBLUE、13年9ヶ月ぶりシングル1位シングル「心盗夜」、自身通算2作目【オリコンランキング】ジョン・ヨンファ（Vo＆Gt）、カン・ミンヒョク（Dr）、イ・ジョンシン（Ba）の3人からなるCNBLUE。ダンスグループが多い韓国の音楽シーンにあって、バンドスタイルのサウンドで韓国ロックシーンを長きにわたって