元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都で遺体で発見された11歳男児の件についてコメントした。MC石井亮次が、京都で見つかった死体が行方不明だった安達結希（あだち・ゆき）さん（11）であることが判明した件で「今日は（安達さんの自宅が）家宅捜索が行われている。さらにあわせて警察は親族からも話を聞いている。安達さんが行方不明になった経緯などを調べ