4月とはいえ、ポカポカと気温が上がる日も増えてきました。お弁当づくりで気になるのは、やっぱり「傷みにくさ」ですよね。そこで今回は、傷みにくいお弁当おかずをクイズ形式でチェック。じつは意外なあのメニューが、お弁当にぴったりなんです。管理栄養士・新谷友里江さんに、調理のポイントとともに教えていただきました。傷みにくいお弁当のおかずって？じつは「揚げもの」こそ、お弁当にぴったりのおかず！お弁当に入れて