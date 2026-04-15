【モデルプレス＝2026/04/15】モデルでタレントのトラウデン直美が2026年4月15日、都内で開催された「2027 ミス・ティーン・ジャパン開催発表会」に、女優の新川優愛、平祐奈とともに出席。馬術の指導者資格を取得したことを報告した。【写真】馬術の指導者資格取得した26歳美女モデル、鍛え上げられた美腹筋◆トラウデン直美、馬術の指導者資格取得を報告新年度が始まったということで、今年度やってみたいことを聞かれた新川は「