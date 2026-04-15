◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が、連続出塁記録を48試合に伸ばしました。「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷選手はメッツ先発のWBCアメリカ代表、ノーラン・マクリーン投手に第3打席までノーヒットに抑え込まれます。それでも8回、1アウト2塁と一打勝ち越しの場面で第4打席を迎えると、申告敬遠で勝負を避けられました。この日は3打数無安打で2試合連続無安打で