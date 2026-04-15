【モデルプレス＝2026/04/15】女優の木村文乃が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの卵焼きを披露した。【写真】38歳ママ女優「焦げ目がなくて美しい」お店レベルのふっくら卵焼き◆木村文乃「きれいに出来た」卵焼き披露木村は「久々だったのにきれいに出来た…！！！」とつづり、卵焼き器の上に乗った、ふっくらと大きな卵焼きの写真を投稿。焦げ目のない鮮やかな黄色が目を引く仕上がりとなっている。◆木村文