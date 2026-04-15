【モデルプレス＝2026/04/15】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが4月14日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開し、注目が集まっている。【写真】24歳キムタク長女「変顔が上手すぎ」美人母との幼少期ショット◆Cocomi、幼少期の変顔ショット公開Cocomiは「今日はギャルの誕生日です いつもてんちー」と同日誕生日を迎えた工藤を祝う言葉をつづり、写真を投稿。「※写真は油絵を描いてる時