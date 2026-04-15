森永製菓のグループ会社である森永市場開発は4月20日、「アイスボックス割ドリンク」2品を、東京駅･一番街内のアンテナショップ「森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店」で発売する。毎年、春から秋にかけて発売している期間限定のドリンクメニューだ。森永製菓「アイスボックス」のシャリっとした食感を生かしつつ、果物やゼリーなどを組み合わせてドリンクに仕立てている。今回は、「ぷるシャリ レモンスカッシュ」と「シャリっ