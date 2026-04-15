１５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９７．１９ポイント（０．７６％）高の２６０６９．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７５．４８ポイント（０．８７％）高の８７４７．０９ポイントと続伸した。売買代金は１３４９億８６９０万香港ドルにやや拡大している（１４日前場は１２１４億３５０万香港ドル）。中東情勢の改善期待が相場を押し上げる