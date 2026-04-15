◇東都大学野球春季リーグ戦第2週第2日立正大 6―3 国学院大（2026年4月15日神宮）立正大の高田庵冬内野手（あんと、1年＝仙台育英）が3回にバックスクリーン右に飛び込む特大の先制の3号ソロ、9回1死二塁にも右越え2ランと1試合2ホーマーを放った。入学して間もないリーグ5試合目で早くも4発目の大爆発だ。1950年以降、同リーグで1年生春に4本塁打をマークしたのは1993年の今岡誠（現真訪、東洋大―阪神など）、2021年の