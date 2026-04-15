お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。極楽とんぼ加藤浩次（56）について言及した。加藤は19年の吉本興業とエージェント契約に切り替え、21年には個人事務所を立ち上げていた。今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）で、東京吉本では加藤の後輩に当たる。加藤との思い出話に花を咲かせた。そして