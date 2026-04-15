Photo: pathdoc/ Shutterstock.com 急速に広まるAI。気がつけばさまざまなサービスにAI機能が追加されており、ネット検索感覚で日常的にAIに質問をしている人も増えています。適応能力が高く、テックネイティブである若者はさぞかしAIを利用しているだろうと思いきや…。若者のAI使用率は頭打ち傾向にあるとする興味深い調査が公開されました。そこには、将来への不安から、AIを完全に受け入