タレントの藤本美貴が１１日、フジテレビ系「ミキティダイニング」で、ハライチ岩井勇気の金銭管理方法に「奥さんとか耐えられない」と目を丸くして驚いた。藤本美貴と夫の庄司智春がゲストとともに料理をする番組で、この日のゲストはハライチ。家庭での金銭管理の話題となり、澤部佑は「オレがやってます。妻にやってもらいたくてお願いって言ったら、怖いって。あんまりやりたくないって」と断られたといい、ミキティは「思