ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が、ボディケアブランド「AGARISM Q+Me」のアンバサダーに就任し、新CMおよびメイキングインタビューが公開された。【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人新CMでは、吉野がリラックスした表情でベッドやソファでくつろぐ姿から始まり、シャワーシーンで実際にボディスクラブを使用する様子が描かれている。撮影後のインタビューでは、「いつもの衣