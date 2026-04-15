【WRC 世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（デイ3／日本時間4月12日）【映像】衝撃クラッシュ→執念の三輪激走（実際の様子）優勝を目前にした首位のドライバーが、最終ステージでまさかのクラッシュ。しかし、大破したマシンで走行を継続し、リタイアを拒むかのような執念の激走を見せた光景が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。大会最終日のデイ3、最終SS（スペシャルステージ）20。ヒョンデのティエリー・ヌ