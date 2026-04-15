タレント新山千春（45）が15日までにインスタグラムを更新。初恋の相手との再会を報告した。新山は14日に放送されたフジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」に出演。近所に住んでいた2歳年上の先輩で、自身の兄の親友だったという初恋の男性と20年ぶりの再会を果たし、「当時ずっと小学校のころから好きでした」と告白した。番組放送後にストーリーズで「ドキドキの生放送終えました懐かしの初恋の人