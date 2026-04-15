タレント菊地亜美（35）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。ベトナムの病院で驚いたことを語った。パーソナリティーのバービーと「民間療法」についてトーク。ともに結婚して子どもを持ち、バービーから「風邪ひいた時とか熱が出た時にネギを入れて首に巻くとか、そういうのやってる？今自分ちができて、民間療法みたいなのいくらでもできるわけじゃん？」と質問を受けた。菊地は熱が出