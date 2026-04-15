フィットクルーはストップ安ウリ気配となっている。同社は昨年１２月１２日に東証グロース市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄でパーソナルトレーニングジムの運営などを行っている。１４日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の単独決算を発表するとともに、通期利益予想を減額修正した。今期の売上高予想は従来予想の３５億７０００万円から３５億７４００万円（