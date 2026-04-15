球団発表米大リーグ、ドジャースは14日（日本時間15日）、フィリーズから26歳グリフ・マクギャリー投手をトレードで獲得したと発表した。メッツ戦前、球団から舞い込んだ突然の発表に期待の声が並んだ。マクギャリーは身長188センチを誇る大型右腕。球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」公式Xは「マイナーリーグ6シーズンで、9イニングあたり平均13.1奪三振を記録している。彼は108試合（61先発）に登板し、防御率は4.21