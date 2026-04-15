【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】勝てそうで勝ちきれない久常涼に足りないもの…優勝争い中の自分を俯瞰してみてほしい「ゴルフはメンタルスポーツ」といいます。それを象徴していたのが、今年のマスターズです。昨年、17回目の出場で優勝したR・マキロイはキャリアグランドスラムを達成。今年は「史上4人目の連覇なるか」に注目が集まりました。2位に6打の大差をつけてスタートした3日目はスコアを伸ばせず、最終